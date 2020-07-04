Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde pandemi sürecinin ayın personellerine ödülleri törenle verildi.

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşen törene rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Başhekim Doç. Dr. Nejat Altıntaş akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Şahin burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlık personellerine teşekkür etti.

Bu dönemde personelin özendirilmesi ve ödüllendirilmesini önemsediklerini ifade eden Şahin, "Başta ayın personeli seçilen arkadaşlarımız olmak üzere tüm personelimize pandemi süresince hastalara karşı gösterdikleri ilgi ve alaka ile çalışkanlıklarından dolayı tekrar teşekkür ederim. Ayrıca idare amirleri nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Altıntaş da salgının daha bitmediğini, dikkat ve özen göstermeye devam edeceklerini belirterek, Türkiye'nin salgınla mücadelede dünyaya örnek olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından personele teşekkür belgesi ve ödül takdimi yapıldı.

Aile akademisi eğitimleri sona erdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Şubesi ve Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü paydaşlığı ile düzenlenen "Aile Akademisi Eğitimleri" sona erdi.



NAKSAM Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, üniversitede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ebeveynlerin çocuklarının hayatta sahip oldukları en önemli öğretmenleri olduğunu söyledi.

Açıkgöz, çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel yönden gelişimi ilk olarak ailede başladığını ifade ederek, "Aile çocuğun okul başarısında ve olumlu davranışlar geliştirmesinde hayati rol oynamaktadır. Aile eğitim programları, aile eğitimi için birçok farklı yollar takip etse de özünde aynı amaca hizmet etmektedir. Bu programlar, ailelerin ebeveyn olmadaki sorumluluklarını kazanmalarına yardımcı olmak, aile bağını güçlendirmek, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda aileleri bilgilendirmek, destek olmak (özellikle dezavantajlı çocuklar ve aileleri) ve çocukları okula başlarken öğrenmeye hazır hale getirmek gibi hedeflere sahiptirler." dedi.

Programın sonunda Açıkgöz, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

- Süleymanpaşa Belediyesinin larva ve uçkun mücadelesi

Süleymanpaşa Belediyesi, sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadelesine devam ediyor.

Dere yatakları, su birikintileri gibi ana üreme alanlarının yanı sıra konut bölgelerindeki inşaat, lastik yığını gibi münferit alanlarda da ilaçlama çalışmaları yapılarak vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürütülüyor.



Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından, inşaat alanlarında oluşan su birikintileri, açık alanlarda istiflenen eski otomobil ve traktör lastikleri gibi durgun su barındıran her noktada ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.