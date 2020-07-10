Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesince gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Çorlu Belediyesince gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

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Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'nde ve caddenin ara sokaklarında asfalt öncesi kazı dolgu çalışması yapıldığını söyledi.

Dadaloğlu Caddesi'ne bağlanan 2. ve 3. sokaktaki yol iyileştirme işlemlerinin ardından kaldırım, tretuvar ve asfalt çalışmalarının da sonuna gelindiğini belirten Sarıkurt, asfalt serimi öncesinde yolların sağlam zemin bulununcaya kadar iş makineleriyle kazıldığını ve üstüne mekanik malzeme olan balast ve tüvenanin serildiğini kaydetti.

Marmaraereğlisi'nde denetimler sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe halkının sağlığı ve huzuru için tedbiri elden bırakmadan, görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kolluk kuvvetleri ile beraber denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

Bakanlığın sunmuş olduğu genelgeler esas alınarak yapılan kontrol ve denetimlerde esnafa uyarılarda bulunduklarını ifade eden Ata, iş yerlerinin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluğunu ve koronavirüs tedbirlerinin alınmasının titizlikle incelendiğini kaydetti.

Çorlu'da parklara zarar veriliyor

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan semt parklarına, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildiği bildirildi.

Beldiye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat nefes alması, keyifli vakit geçirebilmesi, çocukların güvenli alanlarda dilediğince oynayabilmesi için Çorlu'da pek çok noktada inşa edilen semt parklarının dönem dönem kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığını söyledi.

Parkların bakım ve onarımını rutin aralıklarla gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, geçen günlerde Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi 6. Sokak'ta bulunan Aşık Mahsuni Şerif Parkı'na yine zarar verildiğini gördüğünü ifade eden Sarıkurt, oyun gruplarındaki salıncakların, kaydırakların kırıldığını, kauçuk zemin malzemesinin bilinçli olarak söküldüğünü, borulara zarar verildiğini ve fitness aletlerinin oturaklarının kırıldığını anlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Marmaraereğlisi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:27 Kaynak: AA

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