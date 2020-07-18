Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu'da belediye tarafından hazırlanan Kurban Satış Merkezi hizmete girdi.

Çorlu'da belediye tarafından hazırlanan Kurban Satış Merkezi hizmete girdi.

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Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan satışlarıyla hizmete giren merkezin, bayramda hizmet vereceğini söyledi.

Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Mezbahası yanında kurularak büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile vatandaşların hizmetine sunulan merkezde hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Sarıkurt, kurbanlık büyükbaş hayvan satışlarının 17 Temmuz'da başladığını, küçükbaş hayvan satışlarının ise 24 Temmuz'da başlayacağını kaydetti.

Bu yıl, Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezi'ne yaklaşık 400 büyükbaş ve bin 500 civarında küçükbaş hayvanın gelmesi beklediklerini ifade eden Sarıkurt, "İlgili ekiplerimiz temizlik, ilaçlama, kontrol ve dezenfekte işlemlerini sürekli olarak yapıyor. Kurbanlıkları bu yıl pandemi nedeniyle mezbahımızda randevu sistemi ile keseceğiz. Büyükbaş hayvan kesim ücreti 350, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise parçalama dahil 100 lira olacak." dedi.

Marmaraereğlisi'nde çalışmalar

Marmaraereğlisi Belediyesi, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldığını söyledi.

Yabani otların temizliği, çim biçme ve ağaçların budanması çalışmalarını, ilçenin dört bir yanında sürdürdüklerini belirten Ata, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra, ilçenin farklı mahallelerinde de çim biçimi ve peyzaj düzenlemelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ata, modern ve daha yaşanılabilir bir Marmaraereğlisi için ilçenin dört bir yanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Gerek ilçe merkezi gerekse ilçemize bağlı mahallelerde, yeni park yapımından, ağaç budamaya kadar ekiplerimiz yoğun mesai harcıyorlar. Özellikle kavşak ve refüjlerde, tehlike arz eden noktalarda, ot biçme ve ağaç budama çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz." diye konuştu.

Ergene'de mesire alanları ilaçlanıyor

Ergene ilçesinde mesire alanları ve halka açık ağaçlık alanlar ilaçlanıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok yerinde bulunan mesira alanları ile ağaçlık olan halkın bulunduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde, ilçe sınırları içerisinde bulunan özellikle de hafta sonları halkın yoğun olarak bulunduğu yerleri ilaçlayarak temizlediklerini belirten Yüksel, yaz ayları boyunca bu çalışmaları devam edeceğini kaydetti.

Yüksel, halkın sağlığını önemseyerek ciddi anlamda önlemler aldıkları belirterek, "Yaz ayları boyunca ekiplerimiz mesire alanları ile halkın toplu olarak bulunduğu ağaçlık alanlarda ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdürecek. Böylece, herhangi bir aksiliğe imkan vermemiş olacağız." diye konuştu.

Marmaraereğlisi, Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:13 Kaynak: AA

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