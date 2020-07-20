Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene'de Halk Bahçesi Projesi'nin kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ulaş Mahallesi'nde, çok yakında ihalesi yapılacak parkın bu yılın sonuna kadar hizmete sunulacağını söyledi.

Projenin bin 137 metrekare alanda yapılacağını anlatan Yüksel, içinde 555 metrekare yeşil alan, 300 metrekare sert zemin, 220 metrekare oyun alanı, büfe, çay ocağı, 2 tuvalet, 8 kamelya, 6 oturma bankı ve çöp atma alanlarının bulunacağını kaydetti.

Parkta 5 türde 65 ağaç ve 600 çalı gurubunun olacağını da ifade eden Yüksel, "Ulaş Mahallemize çok güzel bir park kazandıracağız. Burada halkımız gönlünce eğlenerek güzel vakit geçirebilecek" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Ata, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs harekatının bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Ata, şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin önemli isimlerinden Bülent Ecevit'in başkanlığı döneminde gerçekleştirilen harekat, Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün nişanı olarak, dünya siyasi tarihinde yerini almıştır. Bu harekatta, şehit düşen Türk ordusu mensuplarının ruhları şad olsun. Bugün siz gazilerimiz sayesinde bu harekatın onurunu kıvançla taşımaktayız. Bugünün anlam ve önemi kapsamında önünüzde saygıyla eğiliyorum."

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yılmaz Karaahmetoğlu ise Ata'nın, kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.