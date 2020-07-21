Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu'da mavi kapak toplama kampanyası devam ediyor.

Kampanyaya destek veren Alipaşa Mahallesi sakinleri, Muhtar Yılmaz Şenol'un koordinasyonunda 75 kilogram mavi kapak topladı.

Mahalle sakinleri ile topladığı mavi kapakları Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etmek üzere hazır hale getiren Şenol, kampanyaya destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Güner Çetin ile Temizlik İşleri Müdürü Cahit Kurt, toplanan mavi kapakları Şenol'dan teslim aldı.

Geri dönüşüm malzemesi olan plastik kapakların çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından toplanmasının geri dönüşüm adına önemli bir faaliyet olduğunu belirten Çetin, kampanyaya katılan tüm mahalle sakinlerine ve Şenol'a teşekkür etti.

Marmaraereğlisi'nde mezarlık yolları yapılıyor

Marmaraereğlisi'nde mezarlık yolları, Kurban Bayramı için vatandaşın ulaşımına hazır hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, bayram öncesinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mezarlık ve bağlantı yollarının sıkıştırılabilir beton ile kaplandığını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha konforlu yapabilmeleri ve ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için çalışmalara ara vermeden devam ettiğini belirten Ata, "Mezarlık yollarımız fazlasıyla bozuktu ve vatandaşlarımız ulaşımda sorun yaşıyordu. Vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilecekler." diye konuştu.

Ergene'deki düğün salonlarında virüse karşı önlem alınıyor

Ergene Belediyesi, belediyeye ait düğün salonlarında da tedbiri elden bırakmıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, halkın sağlığı ve güvenliği için düğün salonlarının girişinde ateş ölçümü yapan belediye personelinin, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtımında bulunduğunu söyledi.

Düğün salonu içinde masa ve sandalyeler arasında sosyal mesafe kuralını da uygulayan belediye personelinin virüse karşı sıkı önlemler aldığını belirten Yüksel, düğün salonlarında gelin ve damat harici maskesiz oynanmasının yasak olduğunu kaydetti.

Yüksel, "Hepimizin alınan tedbirlere uyum sağlaması gerek. Ergene Belediyesi olarak salgın döneminin en başından itibaren ilçemizde en üst seviyede önlemler aldık almaya da devam ediyoruz." dedi.