Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Güner Çetin, yaptığı açıklamada, vatandaşların pazar yerlerinde daha güvenli alışveriş yapabilmesi için zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bayram öncesinde daha da sıklaştırıldığını söyledi.

Ekiplerin, ürünlere ait fiyat etiketlerinin yanı sıra, pazarcı esnafına ayrılan alanın dışına vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde konulan ürünleri de kontrol ettiklerini belirten Çetin, alan dışında kalan ürünleri toplatarak vatandaşların daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Ata, kurban satış ve kesim yerlerini gezdi

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Yeniçiftlik Mahallesi'nde hazırlanan kurban kesim ve satış yerlerinde incelemelerde bulundu

Ata, bayram öncesinde ilçe sınırları içerisinde belirlenen kurban kesim ve satış yerlerini gezerek vatandaşlarla ve satıcılarla sohbet etti.

Bayram süresince vatandaşların her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Ata, Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin görevde olduğunu kaydetti.

İlçedeki kurban satış yerlerinde satışların devam ettiğini dile getiren Ata "Kurban satış alanındaki hazırlıkları yerinde görmeye ve incelemeye geldik. Hayvan pazarlarının tüm kurallara uygunluğu bizim için önemli. Amacımız, herhangi bir problemin yaşanmadığı, vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı ve dinimize uygun şekilde kestirebilecekleri zeminler oluşturmak." dedi.

Metruk binaların yıkımı devam ediyor

Çorlu Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, ilçedeki metruk halde bulunan ve halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş metruk yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında yasal mevzuatlar yerine getirilerek Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldığını söyledi.

2020 yılı içerisinde 13 metruk yapının tespit edildiğini ve bu yapılardan 5'inin yıkım işleminin tamamlandığını, 8 metruk yapının ise yıkım veya tamirat sürecinin devam ettiğini belirten Çolpan, şunları kaydetti:

"Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan ve yıkılmaya yüz tutmuş bu yapılar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor ve bu durum çevre sakinleri ve özellikle de çocuklar ve gençler için ciddi endişeler yaratıyor. Bu endişeleri ortadan kaldırmak, mahalle halkının can ve mal güvenliğini korumak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına mahalle muhtarlarımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce ortaklaşa yürüttüğümüz metruk yapıların yıkımına yönelik çalışmalarımız devam edecektir."

- Ergene'de kuaförlük kursları istihdam yaratıyor

Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve Tekirdağ Meslek Edinme Kursu (TEMEK) tarafından desteklenen bayan kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerler, üçüncü modül eğitimlerine başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi'nin bayan kuaförlük kurslarını başarıyla sürdüren kursiyerlerinin, kursun son aşaması olan üçüncü modül eğitimlerine başladıklarını söyledi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin, kuaförlük mesleğinde uzun bir yol kat ettiklerini belirten Yüksel, kursların bitmesinin ardından birçok bayanın kendi işinin patronu olma yolunda hareket edeceğini kaydetti.

Kursiyerlerin 915 saatlik eğitimi tamamlayarak eylül ayında kurslarını sonlandıracaklarını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ergene Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla, insanımıza her alanda dokunan faydalı çalışmalarını sürdürüyor. Ergene'de kadınlara her zaman destek verdik vermeye de devam ediyoruz. Kadınlara sağladığımız istihdam ile onları iş sahibi yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde kurslarımızı başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz iş sahibi oldu ve birçoğu kendi iş yerini açtı."