Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanları temin edebilmek için Çorlu Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Çorlu Belediyesi Meclisi'nin 2020 yılı şubat, mart, haziran ve temmuz aylarında düzenlenen toplantılarda, Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4 milyon 952 bin 500 lira tutarında hibe destek talebinde bulunacaklarını belirtti.

Açıklamasında, belediye sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilebilmesi için araç, gereç ve ekipman desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Çetin, malzeme ihtiyaçlarının giderilmesiyle birlikte derelerin ve yer altı sularının kirlenmesinin önüne geçilmiş olacağını kaydetti.

Çorlu Belediyesi evrak, belge ve projeleri dijitalleştirdi

Çorlu Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda 2016 yılında kurulan ve 2017 yılının nisan ayında faaliyetlerine başlayan Arşiv Müdürlüğü, 50 bini aşkın klasör kapasitesinin yanı sıra dijital olarak da hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Arşiv Müdürlüğünün 900 metrekare alan üzerine kurulu bulunduğunu belirtti.

Fiziki arşiv alanında yaklaşık 50 bin klasör kapasitesi bulunduğunu dile getiren Çolpan, ekspertiz firmalarının gayrimenkul değerlemeleri için dosya incelemelerini müdürlük bünyesinde yaptıklarını ifade etti.

Çolpan, Arşiv Müdürlüğü bünyesinde 90 aktif gayrimenkul değerleme firmasına hizmet verildiğini ve ödemelerin inceleme sonrasında online olarak tahsil edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bugüne 8 bin 250 adet, 2020 yılının ilk yarısında bin 600 adet ekspertiz incelemesi yapılmış durumda. Dijital arşiv bölümümüzde ise 2020 yılı temmuz ayı itibariyle toplam 1 milyon 700 bin belge taranmış ve sistem üzerinde akıllandırılmış olarak bulunmaktadır. Müdürlükler tarafından üretilen günlük evraklar her gün düzenli bir şekilde toplanarak dijitalleştirilmekte ve dosyalanmaktadır."

Belediye Başkanı Ata, kurban bağışında bulundu

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek veren Ata, kendisini makamında ziyaret eden Marmaraereğlisi İlçe Müftüsü Muhammet Ali Özer'e makbuz karşılığında bedelini ödeyerek kurban bağışı gerçekleştirdi.

Ata, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfının sürdürdüğü vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu vesilesiyle, yurt içi ve yurt dışındaki mağdur ve muhtaçlara ulaşarak, toplumsal dayanışmanın ve paylaşma ahlakının güzel örneklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu organizasyon ile sınırların paylaşmaya engel olmadığını ve kardeşliğin sınır tanımadığının en güzel şekilde görüldüğünü ifade eden Ata, "En büyük zenginliğimiz birbirimizi sahiplenmek. Böylesine hayırlı bir kampanya için kurban bağışlamaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.