Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde kaçak döküm yapan araç sahibine idari işlem uygulandı.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde devreye konulan ve kaçak hafriyat dökümlerini önlemeyi amaçlayan kameralı takip sistemi, kaçak döküm yapanların tespit edilmesini sağlıyor.

Aydoğdu Mahallesi Çağlayan Sokağa yerleştirilen kameralı izleme sistemiyle, kaçak çöp ve atık bırakan bir araç tespit edilerek sorumlular hakkında idari işlem yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin muhtelif noktalarında uzun yıllardır kaçak döküm sahası olarak kullanılan bölgeleri hafriyat atıklarından temizlediklerini belirtti.

Yüksel, kameralı takip sisteminin çocuk parklarından da uygulanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Kaçak dökümle mücadele kapsamında, bu alanları 7/24 izlemek üzere kamera takip sistemlerini devreye aldık. Sistem sayesinde kaçak döküm miktarlarında ciddi bir azalma oldu. Şehrimizde kaçak döküme asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, değerli hemşehrilerimizin hafriyat atıklarını uygun alanlara dökmelerini rica ediyoruz."

-TREPAŞ'dan faiz silme kampanyası

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), vadesi geçmiş tüm elektrik fatura borçlarını 30 temmuz tarihinde mesai saati bitimine kadar nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarının silineceğini bildirdi.

TREPAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadele sürecinde, Trakya'daki müşterilere destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla "faiz silme" kampanyası kapsamında vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyeceği belirtildi.

Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatacak.

Kampanya, resmi daire, sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsıyor.

Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 30 temmuz mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, TREPAŞ yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabilecek.

- Kapaklı Belediye Başkanı Çetin ev ziyaretlerini sürdürüyor

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahalle muhtarı Çetin Özhan ile mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret eden Çetin, vatandaşlara sıcak simit ikramında bulunarak, talep ve isteklerini dinledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çetin, sık sık ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Çetin, ziyaretlerde vatandaşların hoş sohbetlerine ortak olarak, talep ve isteklerini dinlediğini aktararak şunları kaydetti:

"Bizleri çok güzel ağırlayan ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Ev ziyaretlerinde çok mutlu oluyorum. Çocuklarımızla da bir araya gelerek ailelerimizle güzel vakit geçiriyoruz. Hepsi bizim baş tacımız.

Onların sağlık ve mutluluk içinde bir yaşam sürmeleri bizler için çok önemli. Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için göreve geldiğimiz günden bu yana dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz."