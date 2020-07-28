Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yapımı devam eden Süleymanpaşa Su Ürünleri ve Toptancı Hali'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, balıkçı esnafının daha iyi şartlarda hizmet vermesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünleri ekonomik koşullarda temin edebilmelerinin sağlanması amacıyla halin yapımının devam ettiği belirtildi.

Toplam inşaat alanı 6 bin 488 metrekare, yapı taban alanı ise 3 bin 324 metrekare olan halin ilçede önemli bir geçim kaynağı olan balıkçılığa ivme kazandırması bekleniyor.

Hal bu yıl balık avı sezonu öncesinde Tekirdağ halkının hizmetine sunulacak.

NKÜ "Study in Turkey 2020" sanal fuarına katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü "Study in Turkey 2020" sanal fuarına katılım sağladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK önderliğinde 196 üniversitenin koordinesinde gerçekleşen fuarda üniversite eğitimlerine Türkiye'de başlamak isteyen uluslararası öğrenci adaylarına üniversite ile ilgili bilgiler verildi.

Sanal etkinliklerde 250'ye yakın öğrencinin soruları cevaplandı.