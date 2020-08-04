Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi 3 bin 475 metrekarelik alanda, 834 bin 140 kilogram asfalt kullanarak yollarda oluşan hasarları tamir etti.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Hatip Mahallesi ve Şeyhsinan Mahallesi'nde yollarla ilgili müdahale gerektiren sorunlar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya yönelik olarak hizmet vermeye başlayan jet çözüm ekibinin, bugün itibarıyla 17 mahalledeki 164 noktada çözüm ürettiğini söyledi.

Sarıkurt, belediye sorumluluk alanında yer alan sokak, cadde ve bulvarlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan bu ekibin, hızlı ve etkin çözümler üreterek hizmet verdiğini kaydetti.

Çorlu'da zabıta denetimleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ölçü, tartı aletleri ve fiyat etiketi denetimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, pazar yerlerinde satışı yapılan ürünlerin doğru gramajda vatandaşa satışı ve ürünlerin üzerinde bulunan etiketler konusunda denetim yaptıklarını söyledi.

Sarıkurt, ekiplerin yaptığı denetimlerle vatandaşların daha güvenli ve kaliteli hizmet almasının sağlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz, pazar yerleri uygulama yönetmeliği ve 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu gereğince, tezgahlarda bulunan terazileri, doğru tartım yapıp yapmadığı yönünde denetliyor. Ekipler ayrıca, ürünlerin üzerinde bulunan etiketlerin müşterilerin görebileceği ve okunaklı şekilde olması gerektiği hususunda da satıcıları uyararak, gerekli işlemleri yapıyor. Bu kapsamda kanun ve yönetmeliklere uymayan esnaflara cezai yaptırımlar uygulanıyor."