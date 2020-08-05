Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu'da ziyaretlerde bulundu.

Albayrak, Şahpaz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, Gölbaşı ve Cumhuriyet parklarında incelemelerde bulundu.

Parktaki vatandaşlarla sohbet eden Albayrak, ekipler tarafından parklarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Ergene Belediyesi'nden dolandırıcılık açıklaması

Ergene Belediyesi, belediyenin adını kullanarak para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ergene Belediye Başkanlığı ve yöneticilerinin adı kullanılarak çeşitli yardım kampanyaları düzenledikleri gerekçesiyle bazı kişi ve kurumlardan telefon aracılığı ile para talep edildiği, bunların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Ergene Belediyesi'nin herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediği gibi, vatandaşlardan bu şekilde para talep etmesinin de söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, bu tarz aranmalar sonrası vatandaşların polise başvurması istenildi.

Çorlu'da nohut hasadı gerçekleştirildi

Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ekimi gerçekleştirilen nohutlar biçerdöver ile hasat edildi.

Sarılar Mahallesi'nde yer alan Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezi'nde 10 dönümlük sahada üretimine başlanılan nohut tarlasında Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve katılımcılar eşliğinde hasat töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sarıkurt, hasat töreninde yaptığı açıklamada, çiftçilik ve tarım ile ilgili olarak yeni projeler hazırladıklarını söyledi.

Üretilen nohutların belediye AŞ evinde hazırlanacak yemekler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Sarıkurt, "Bitkisel Üretim Merkezimizde ürettiğimiz ürünleri AŞ evimizde hazırladığımız yemeklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyor olacağız. Çorlu Belediyesi olarak bundan böyle çiftçilik ve tarım ile ilgili yeni projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyor olacağız" dedi.