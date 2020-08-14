Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi sanal fuara katıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer.Net'in online olarak düzenlediği "Sanal Üniversite Fuarına" katılarak üniversitenin tanıtımını yaptı.

İki gün içerisinde 265 öğrencinin sorularının yanıtlandığı fuarda, tercih yapacak öğrencilerin soruları cevaplandırılarak, öğrenciler doğru tercihin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirildi.

- Süleymanpaşa Belediye konservatuvarı kayıt başvuruları başladı

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kayıt kabul etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar 3 Eylül perşembe gününe kadar çevrimiçi olarak yapılacağı belirtildi.

İki aşamalı sınavla öğrenci kabul edecek olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarına, başvuru ve kayıtlarla ilgili belediyenin resmi internet sitesinden, 0 282 259 59 59 numaralı çağrı merkezinden ve 100. Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezinde bulunan öğrenci işleri biriminden bilgi alınabilecek.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğretim görevlileri tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olamayanlar için de konservatuvar bünyesinde kurslar açılacak.

-Trakya Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Trakya Belediyeler Birliğinin yönetim kurulu toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Şarköy Belediyesi Meclis üyesi Yasemin Çavuşoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Meclis üyesi Coşkun Tanış ve Birlik Müdürü Ogün Kürümoğlu katıldı.

Albayrak, yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Pandemi sürecinin de tamamlanmasıyla daha yoğun ve çok daha etkin bir çalışma döneminin kendilerini beklediğini ifade eden Albayrak, "Belediyeciliğin ve bölgemizin kalkınmasına ve yerel yönetimlerin hizmet kalitelerinin arttırılmasına yönelik önemli faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Trakya Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin yapacağı tüm çalışmalarda öncü olmayı, ulusal ve uluslararası birçok alanda yönetim vizyonlarına çok önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıda, birliğin 2020 yılı faaliyet programı kapsamında, oluşturulan konular ve belediyelere katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek olan bilimsel çalışmalar görüşüldü.