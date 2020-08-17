Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve İl Başkan Yardımcısı Niyazi Kayhan Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Özcan, tarım alanında bölgede öncü, çevreye ve etik değerlere duyarlı, nitelikli araştırmalarla güçlenen, uygulamalı eğitim odaklı, dinamik bir akademik ortam sunan üniversitenin faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini söyledi.

Rektör Şahin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, bölgeye hizmet eden kurumların başarılarını arttıran önemli bir etkenin de kurumlar arası uyum olduğunu ifade etti.

- Süleymanpaşa Belediyesinden geri dönüşüm bilgilendirmesi

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kağıt, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının yoğun olarak üretildiği süpermarketlerde ve dükkanlarda geri kazanılabilecek atıkların ayrıştırılması ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenli olarak yürütülen bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, geri dönüştürülebilir atıkları çöpe attığı tespit edilen esnaf ve işletmelere ziyaret gerçekleştirerek ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.

Ekipler, kağıt, plastik, metal ve cam atıkların çöp olmadığı, ayrı toplanarak geri kazanılması gerektiği hatırlatılarak bu konuda vatandaşlara duyarlı olunması çağrısı yaptı.

Hayrabolu Belediyesi'ne hibe iş makinesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hayrabolu Belediyesi'ne iş makinesi hibe etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iş makinesi hibe edildiğini, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

İş makinesini belediyeye hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden İnan, kepçenin ilçe halkına hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve belediyelerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ilçemize bir adet kepçe hibe edildi. Kepçenin belediyelerimize kazandırılmasında başta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Kepçenin belediyemize kazandırılması ile belediye makine parkurumuz gün geçtikçe büyümektedir. İlçe halkımıza daha iyi hizmet vermek için elimizden gelen tüm caba ve gayreti gösteriyoruz."