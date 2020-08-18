Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi, muhtar ve gazetecilere afet eğitimi verdi.

Çorlu Belediyesi tarafından ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile muhabirlere afet ve acil durumlara hazırlık eğitimi verildi.

Belediyede düzenlenen eğitimde, Zabıta Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek tarafından bilgi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı konuşmada bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da olası bir afete karşı bölgede önlem ve tedbirle almayı sürdürdüklerini söyledi.

AFAD Şube Müdürü Niyazi Komşu tarafından eğitime katılanlara deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili detaylı bilgilendirmede yapılmasının ardından program sona erdi.

-Yol çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke taş yol uygulamaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kendisinin de yapılan çalışmaları zaman zaman yerinde incelediğini kaydeden Başkan Yüksel, Marmaracık Mahallesi'nde devam eden çalışmaların ekipler tarafından yoğun bir tempoda sürdürüldüğünü ifade etti.

- Spor kompleksi yapım sözleşmesi imzalandı

Ergene Belediyesi tarafından yapılacak olan spor kompleksi projesine ilişkin yapım sözleşmesi imzalandı.

Ergene Belediye'nden yapılan açıklamada, 41 bin 891 metrekare alan üzerine kurulacak olan Vakıflar Gençlik ve Spor Tesisi projesinde, sentetik çim yüzeyli halı saha ve tribün ile idari bina yapımı işine ait sözleşmenin Ergene Belediyesi ve yüklenici firma tarafından imzalandığı belirtildi.

Projenin Vakıflar Mahallesi'nde hayata geçirileceğine yer verilen açıklamada, bu proje ile özellikle çocuk ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundaki vatandaşın faydalanabileceği açık spor alanı ve futbol sahasının bulunduğu belirtildi.