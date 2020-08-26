Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapımı devam eden Deniz Derin Deşarj-Karaboru bağlantı noktasında incelemelerde bulundu.

Derin Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan'dan bilgi alan Vali Yıldırım, Ergene Havzası Koruma Eylem Planının bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Ardından Yıldırım, Çorlu 1 Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında Vali Yıldırım'a Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.

Yıldırım, daha sonra Çerkezköy Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

-Başkan Albayrak, Marmaraereğlisi'nde incelemeler de bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımlar ve hayata geçirilecek projelerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, ilçede vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi.

Albayrak, Marmaraereğlisi TESKİ Şube Müdürlüğünün ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Şube Müdürü Murat Çoban'dan brifing aldı.

Daha sonra Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, ilçedeki yol ağlarında gerçekleştirilen çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, sürekli ilçeleri ziyaret ederek vatandaşların nabzını tuttuklarını ve hizmetlerini hayata geçirirken halkın talep ve ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini belirtti.

-Süleymanpaşa Belediyesi Aşevinden her gün bin kişiye sıcak yemek

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, her gün düzenli olarak yaklaşık bin ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşa dört çeşit sıcak yemek servisi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşevinde aylık olarak hazırlanan yemek listeleri, günlük kalori ihtiyaçları dikkate alınarak tespit ediliyor.

Yemekler, uzman kadrolar tarafından taze ürünler kullanılarak hazırlanıp ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün uğrayan personeller, gıda dışında farklı bir ihtiyaç tespit edilmesi durumunda Süleymanpaşa Belediyesi ya da diğer ilgili kurumlara durumu aktararak ihtiyacın karşılanmasını sağlıyor.

Sıcak yemek servisinin yanı sıra belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı da gerçekleştiriliyor.