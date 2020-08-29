Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanesi'nin çevre yolu bağlantı yollarının çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından yürütülen, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin çevre yolu bağlantısını sağlayacak olan alternatif yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şehir hastanesinin hasta kabulüne başlamadan yolların tamamlanacağını belirtti.

Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi mahallelerde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuz, Karadeniz, Çınarlı, Barbaros ve Kumbağ'ın ardından Çiftlikönü Mahallesinde de kullanılmaz durumdaki cadde ve sokaklar yenileniyor.

Çiftlikönü Mahallesinde gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalar ile caddelerin üstlerinden geçen ve tehlike arz eden elektrik iletişim kablo hatları yer altına alınarak kötü görüntü ve tehlike riski ortadan kaldırıldı.

Tüm çalışmaları yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmalar süresince Çiftlikönü Mahallesi esnafı ve mahalle sakinleri ile fikir alışverişi içinde bulundu.

Yüksel, Süleymanpaşa'da el değmemiş mahalle kalmayana kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Giresun'daki selzedelere 150 gıda kolisi gönderildi

Çorlu Belediyesince Giresun'daki selzedelere 150 gıda kolisi gönderildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak araca yüklenen yardım kolilerinin Giresun'a ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi.

Sel felaketinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Giresun'da 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla 150 gıda kolisi gönderdik. Tıpkı Elazığ depreminde olduğu gibi Giresun'daki sel felaketinde de elimizden geldiğince afetzedelerin yanında olmak için çaba gösteriyoruz.

Yaraları ancak dayanışma ve sevgi ile sarabileceğimize inanıyoruz. Bir kez daha Giresun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir daha böylesine acı olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."