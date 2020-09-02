Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, vatandaşları koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine en üst seviyede uymaya davet etti.

Başkan Yüksel, Ergene Belediyesi olarak koronavirüsün ülkede görüldüğü ilk andan itibaren tedbirler aldıklarını ve yeniden artış gösteren bu salgın hastalığa karşı tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi.

Başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların açıkladığı tedbir programlarına belediye hizmet binalarında uyduklarını belirten Yüksel, personel ile belediyeye gelen vatandaşların da kurallara uygun davranması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Koronavirüs vakalarında son günlerde ciddi bir artış olduğunu da ifade eden Yüksel, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, hasta sayısındaki yükselişe dikkat çekiyor. Ağır hasta sayısında artış olduğu belirtiliyor. Toplum sağlığını koruma adına bizlere de Ergene'de yaşayan her bir bireye de önemli görev ve sorumluklar düşüyor. Biz, uyarıların hepsini son derece ciddi bir şekilde dikkate alarak uyguluyoruz. Bütün vatandaşların da alınan tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Marmaraereğlisi Belediyesi aşure dağıttı

Marmaraereğlisi Belediyesi, her yıl Muharrem ayında olduğu gibi bu yıl da aşure ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, konuyla ilgili açıklamasında, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure gününü vatandaşlara aşure ikramında bulunarak kutladıklarını söyledi.

Pandemi süreci sebebiyle korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleşen aşure ikramı etkinliğinin, ilçenin tüm mahallerinde gerçekleştiğini ifade eden ata, vatandaşların da bu ikram programına yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Başkan Albayrak, Başkan Yüksel ile bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ziyaret programları çerçevesinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile de bir araya geldi.

Albayrak, başkanlık makamında Yüksel ve başkan yardımcısı Baydarlı'yla buluştu.

Ziyaretinden ötürü Başkan Albayrak'a teşekkür eden Yüksel, "Belediyemizi ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ile birlikte ilçemizde devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden ve ilçemize göstermiş olduğu önemden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a teşekkür ederim" dedi

Albayrak ise, bölgede bazı ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu, bu kapsamda Ergene Belediyesi'ni de ziyaret ederek Başkan Yüksel ile sohbet ederek bilgi alış verişinde bulunduğunu kaydetti.