Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

2. Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Mustafa Oğuz, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kolordu Komutanı Oğuz'un şeref defterini imzalamasının ardından Vali Yıldırım ve Tümgeneral Oğuz bir süre görüştü.

Vali Yıldırım Tümgeneral Oğuz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Tümgeneral Oğuz'a Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez de eşlik etti.

-Başkan Albayrak balıkçıları ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, balıkçıları ziyaret etti.

Albayrak, yeni balık avı sezonunun açılmasından dolayı balıkçı esnafını ziyaret ederek, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Balıkçılarla görüşen Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Halinin çok kısa bir süre içerisinde hizmete gireceğini belirtti.

Balıkçı esnafı da Albayrak'a kendileriyle ilgili yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Belediyesinin yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu ve Çınarlı mahalleleri ile Köprübaşı mevkisini birbirine bağlayan yol ve kaldırımlar yenileniyor.

Karacakılavuz Mahallesi'nde de yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaları yerinde denetleyerek mahalle sakinleriyle görüşüyor.

Kumbağ Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda asfalt ve kilit taş çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 16 ayda, asfalt ve kilit taş olmak üzere toplamda 750 bin metrekare yol çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.