Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in başkanlığında Ulaş Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 28.07.2020 tarih ve E.662 sayılı yazısına konu olan Ergene Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler adı altında kurulan bütçe içi işletmenin çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliğin görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 11.08.2020 tarih ve E.708 sayılı yazısına konu olan belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan özel gelir ve gideri olan hizmetlerin gerçekleştirildiği taşınmazların Ergene Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi'ne tahsis edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile reddedildi.

Toplantıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 18.08.2020 tarih ve E.340 sayılı yazısına konu olan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan araçların devlet malzeme ofisinden satın alınması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edilirken, Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.08.2020 tarih ve E.164 sayılı yazısına konu olan Yazı İşleri Müdürlüğü'nün görev ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliğin görüşülmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonunda Başkan Yüksel bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 194. yılı kutlandı

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 194. yıl dönümü, Çorlu'da düzenlenen tören ile kutlandı.

Çorlu Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, zabıtalık görevini yürüten tüm personelin halkın karşısında değil onların yanında ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Zabıta teşkilatının her zaman yol gösterici olma ve giydiği üniformayla halkın esenliğine hizmet etme bilinciyle hareket ettiğini belirten Sarıkurt, "Önce insan anlayışıyla hizmet üreten zabıtamız, bu amaç doğrultusunda fedakarca görevini sürdürmektedir. Belediyemizin bünyesinde çalışan 63 zabıta personelimiz ile Çorlu'muz için gece gündüz çalışıyor, şehrimizde huzuru sağlamak için çalışıyoruz. Yakında aramıza katılacak 25 yeni zabıta personelimiz ile daha da güçlenecek teşkilatımızda, şehrimize daha iyi şartlarda hizmet vermeyi arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel vatandaşlara aşure ikram etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, semt pazarında vatandaşlara aşure dağıttı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarında Ergene Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere stand kuruldu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, pazar alanında alışverişe gelen vatandaşlara ve pazarcı esnafa aşure ikramında bulundu.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini anlatan Yüksel, "Muharrem ayı dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayıdır. Sevgi, saygı, kardeşlik, birlik ve beraberliği pekiştiği muazzam bir aydır. Bu ayın güzelliklerini bir arada yaşayabilmek için Muharrem ayımızın lezzeti olan aşure dağıtımını halkımızla bir araya gelerek gerçekleştirdik. Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.