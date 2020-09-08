Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi 100 ailenin evine tek kullanımlık kaplarda 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana 100 ihtiyaç sahibine yemeklerini ulaştırdıklarını belirtti.

Yüksel, Ergene'de ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerinin devam edeceğini belirtti.

Bu arada Yüksel, semt pazarında inceleme ve denetim yaptı.

Halkın yoğun olduğu bölümlerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Yüksel, alınan ve uygulamada olan koronavirüs tedbirlerini de denetledi.

Çorlu'da yol çalışmaları

Çorlu Belediyesi, çalışmaya engel hava şartları oluşmadan yol çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu çalışmaların hava koşullarının bozularak kış aylarının gelmesinden önce tamamlanmasının planlandığını belirten Başkan Sarıkurt, ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.