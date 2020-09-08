Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, ilçede tekerlekli sandalye yardımlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara medikal malzeme desteğinde de bulunuyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçede örnek projeler sunarak çalışmaları yoğun bir tempoyla sürdürdüklerini söyledi.

Belediye olarak ihtiyaç sahibi engellilere destekte bulunmaya devam ettiklerini belirten Yüksel, onların yaşadığı sıkıntıları kendi sorunları gibi gördüklerini kaydetti.

Yüksel, engellilere tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteklerinin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Engellilerin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla elimizden gelen imkanları sağlamalıyız." dedi.

Marmaraereğlisi'nde sahiller temizleniyor

Marmaraereğlisi'nde sahil şeridi ve plajlar belediye ekipleri tarafından düzenli temizleniyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, ilçede yaz aylarında iç ve dış turizm yaşandığını ve özellikle de İstanbul'dan yaz ayları ile hafta sonlarında ciddi bir nüfusun ilçeye geldiğini söyledi.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçenin sahil şeridi ile plajlarında çöp, atık ve benzeri zararlı maddelerin yoğunlaştığını ifade eden Ata, ilgili ekiplerin düzenli olarak temizlik çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Ergene Belediyesi otobüs durakları ile banklar üretiyor

Ergene Belediyesi, ilçenin muhtelif mahallelerinde kullanılan otobüs durakları ve bankları kendi imkanlarıyla üreterek ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki şantiyede görev alan ekiplerin, ilçede ihtiyaç duyulan yerlere otobüs durakları ve bankları monte edebilmek ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu atölyede belediye imkanları ile üretilen ürünlerin vatandaşların kullanımına sunulduğunu kaydeden Yüksel, bu üretimlerin hem belediyeye maddi katkı sağladığını hem de belediyenin iş gücü kalitesi ile üretim kapasitesini gözler önüne serdiğini belirtti.