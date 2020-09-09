Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kumbağ Mahallesi'nde kanalizasyon, atık su sorunu ve çözümlerine ilişkin 2. değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kumbağ Deresi ile ilgili şikayetler ve derelerin ıslahı ile ilgili konular görüşüldü, sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İbrahim İçöz, DSİ Bölge Müdürü Erdinç Kuran ve ilgili müdürler katıldı.

Mesire yerleri ve turistik beldelerde temizlik çalışması

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra turistik beldeler ve mesire alanlarında da temizlik çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil boylarında belirli aralıklarla gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, piknik alanları, gölet kıyıları, ormanlık alanlar gibi mesire yerlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Özellikle hafta sonları piknik amaçlı ziyaret edilen bu bölgelerde artan çöp miktarı ve kirlilik nedeniyle ekstra çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bu alanları yeniden vatandaşların sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için hazır hale getiriyor.

Açıklamada, mesire yerleri ve kıyıları her vatandaşın kullanma hakkı olduğu hatırlatılarak vatandaşlara bu alanları kullanırken daha dikkatli olunması konusunda çağrıda bulunuldu.

-NKÜ Veterinerlik Fakültesinde devir teslim

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Dinç görevi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı'ya devretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen devir teslim töreniyle Veteriner Fakültesi Dekanlığını uhdesine alan Rektör Yardımcısı Çakıcı, Dinç'e yapmış olduğu hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.