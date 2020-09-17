Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, denetimlere katılarak, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Yüksel, Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, zabıta ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla denetim gerçekleştirerek maske dağıtımı yaptı.

Yapılan denetimlerde iş yerlerinin kurallara uyup uymadığı, ateş ölçümü, maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı konularında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında hem esnafa hem de karşılaştığı vatandaşlara maske dağıttı, tedbirlere uyanlara teşekkür etti.

Çorlu'da temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele ettiklerini ve tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi.

İlçe genelinde belirledikleri program dahilinde her bölgeye müdahale ettiklerini ve temizlik işlemlerini sürdürdüklerini kaydeden Sarıkurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu çalışmaları halkın yoğun olmadığı zaman dilimlerinde yürüttüğünü de ifade etti.

Sarıkurt, çalışmalar kapsamında gelen taleplerin de dikkate alındığını dile getirerek, "Büyük bir titizlikle pandemi sürecinde salgın hastalıkla mücadelemiz sürüyor. Halkımızın toplu olarak kullandığı bölgelerde sürekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızı yürüten ekiplerimiz konunun ciddiyetinin farkında. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu konuda halkımızı uyarıyor ve onların taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.