Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki okulları ziyaret ederek ders başı yapan 1. sınıf öğrencilerine boza ikram etti.

İlçenin çeşitli mahallelerindeki okullara giden Yüksel, burada çocuklarla bir araya gelerek onlara boza ikramında bulundu.

Yüksel, yaptığı açıklamada, ders başı yapan öğrencilere, tatlı bir başlangıç yapmaları için meşhur Velimeşe bozası ikram ettiğini söyledi.

Ülkenin ve özellikle de eğitim camiasının bir an evvel refaha kavuşmasını temenni eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Okulların ve okul bahçelerinin cıvıl cıvıl çocuk seslerinin yankılandığı günleri yaşamayı diliyorum. İnşallah buna da kısa sürede erişeceğimizi düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın pandemi döneminde başlattığı bir kampanya vardı. O kampanya ile ilgili ben de sosyal medyada bir paylaşım yapmıştım. Her yöre değişik ürünleri ile destek veriyor. Bizim de Ergene olarak bozamız var. Boza bölgemizin meşhur ve milli içeceğidir. Un su ve şekerden katkısız olarak yapılır. Besin değeri yüksek olan protein deposu bir ürün. O yüzden biz de Milli Eğitim Bakanlığının kampanyasına bozamızla destek olduk."

Çorlu'da zabıtadan dilenci operasyonu

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden ve şehirde trafik güvenliğini tehlikeye sokan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Cami önleri ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu sokak ile caddelerde dilencilik yapan ve yakalanan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesince idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden, dini duygularını sömüren ve trafikteki vatandaşlarımızı rahatsız ederek trafik düzenini bozan kişilere itibar etmemelerini, bu tür durumları gördüklerinde polise ya da zabıta ekiplerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ata okulları ziyaret etti

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Büyükşehir Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okul öncesi ve birinci sınıfların eğitim öğretime başlamasıyla beraber Ata, Milli Eğitim Müdürü Adil Özer ile Büyükşehir Atatürk İlkokuluna gitti.

Okul Müdürü Özer Polat ile bir araya gelen Ata, öğrencilerle uzun süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ata, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu yıl okulların çocuk cıvıltılarına hasret kaldığını ifade ederek, "Marmaraereğlisi Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz, okullarımızın dezenfeksiyon işlemlerini büyük bir titizlikle yaptılar ve öğretmenlerimiz ile 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle buluştular. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli." dedi.