Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Trakya Belediyeler Birliğince düzenlenen proje hazırlama kampı başladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, üye belediyelerden 46 katılımcının yer aldığı ve 2 gün sürecek kamp Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Ogün Kürümoğlu, üyelere fayda sağlayacak bir eğitim düzenlediklerini belirtti.

Kürümoğlu, birlik olarak eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini aktararak, sağladığı desteklerden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür etti.

Albayrak da katılımcılara teşekkür ederek, kampın yararlı olması temennisinde bulundu.

İki gün sürecek kamp boyunca Avrupa Birliği (AB) fonlarını elde etmek için nasıl proje hazırlanır, proje hazırlanırken nelere dikkat edilmeli, AB projeleri için ön başvuru ve tam başvuru nasıl yapılır, proje bütçesi nasıl oluşturulur gibi birçok konu hakkında eğitim verilecek.

Rektör Şahin'e ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, üniversitenin Tekirdağ'a olan katkısının altını çizerek, bölgeye katkı sağlayacak her türlü projede iki kurumun bir araya gelmeye devam edeceğini söyledi.

Şahin ise üniversitelerin en önemli işlevlerinden birinin kuşkusuz önce şehrine ve bölgesine, sonrasında ülkesine fayda sağlayacak değerler üretmek olduğunu kaydetti.

Okul servislerine salgın denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleşen denetimlerde okul servislerinin koronavirüs salgınıyla ilgili alması gereken tedbirler kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı genelgeleri uyarınca gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamalarının yanı sıra sağlıklarının korunmasının da önemli olduğu ve bu anlayışla öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda denetimlerin artarak süreceği belirtildi.