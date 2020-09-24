Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çorlu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Çorlu Kuzey Yolu ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çorlu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Çorlu Kuzey Yolu ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albnayrak'ın katılımıyla yapılan toplantıda Emlak İstimlak Dairesi Başkanı Yüksel Özdal ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil tarafından Çorlu Kuzey Yolu hakkında teknik bilgi verildi.

2 bin metre uzunluğa, 25 metre genişliğe sahip olacak Çorlu Kuzey Yolu, iki gidiş iki geliş olarak projelendirilecek. Yolda ayrıca toprak örme duvarlı menfez girişi yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla Çorlu ilçesinin kuzeyinde doğudan batıya ulaşım sağlanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Kuzey Yolu Projesi ile Çorlu trafiğinde önemli rahatlama sağlanacağını belirtti.

Rumeli İskelesi'ne ziyaretçi ilgisi

Süleymanpaşa Belediyesince geçen ay açılışı gerçekleştirilen Rumeli İskelesi, Tekirdağlıların ve şehre gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün ziyaretçi sayısı artan Rumeli İskelesi, Süleymanpaşa'da sosyal hayatın merkezi haline geldi.

Hafta içi ve hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan iskele, hem amatör balıkçılıkla ilgilenen hem de iskelede deniz havası almak isteyen vatandaşlarla doluyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de iskelede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip fikir alışverişinde bulunuyor.

Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez ve AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Garnizon Komutanı Yenilmez, üniversitenin faaliyetlerini takip ettiğini belirtti.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için Yenilmez'e teşekkür etti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ile başkan yardımcıları Bayram Başelma ve Niyazi Kaydan da rektör Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Özcan ve beraberindeki heyet Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirterek çalışmalarının devam etmesi yönünde temennide bulundu.

Rektör Şahin, üniversitenin çalışmaları ve projelerinin de konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekirdağ, Rumeli, Rektör, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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