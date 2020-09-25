Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu.

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yıldırım, restorasyonu hızla devam eden binayla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında Yıldırım'a, Vali Yardımcısı Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı (YİKOB) Murat Eren eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinin larva ile mücadele çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları boyunca il genelinde sürdürülen larvayla mücadele çalışmalarını ekim ayı itibarıyla sonlandıracağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mart ayından itibaren 11 ilçede eş zamanlı toplam 4 bin 707 larva jit alanında larvasit uygulaması gerçekleştirdi.

Ekolojik dengeyi koruma bilinci ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında halk ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan ve vektör (hastalık taşıyıcı) potansiyelleri yüksek olan sivrisinek gibi haşerelerin göl, gölet, dere, su birikintisi ve bataklıklarda üremesinin önüne geçildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların sağlığı ve huzurunun kendileri için öncelikli bir konu olduğunu belirterek, kışlak ile mücadele çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği projeler için gerekli tüm kent mobilyaları ve aksesuarları kendi imkanlarıyla üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerde kullanılan sosyal mesafeli banklar, kamelyalar, korkuluklar, ışıklandırmalar gibi tüm kent mobilyaları ve aksesuarların Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilmesi ile ciddi miktarda tasarruf sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hayata geçirdikleri projelerde en büyük maliyet kalemlerinden birinin kent mobilyaları ve diğer detaylar olduğunu belirtti.

Yüksel, projeleri ihale etmeden belediye imkanlarıyla yapmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti.

"Bu belediyenin her biri kendi alanında uzman personeli var. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde birçok atölyesi var. Ahşap işlerini, demir işlerini kendi kademelerimizde üretebilecek kapasitemiz ve potansiyelimiz var. Bu durumda aynı işi dışarıya yaptırmaktansa üçte bir maliyetle belediye bünyesinde kendimiz yapıyoruz. Böylece hem projelerimizin yapım maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlıyoruz hem de belediye imkanlarını daha verimli kullanmış oluyoruz."

Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Valilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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