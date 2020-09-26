Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yol yapım çalışmaları kapsamında Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolunda beton serim çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında ayrıca Ergene ilçesini Çorlu ilçesine bağlayan Çırak bayırı yolunda sürdürülen asfaltlama çalışmaları bitti.

Çalışmalarda 2 bin ton asfalt dökülerek 7 bin 500 metrekare alan asfaltlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tamamlanan yolların şehre ve vatandaşlara hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

- Rektör Şahin Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'na katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun gerçekleştirdi.

Konferansın "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Hakkaniyet ve İş Birliği Vizyonu" başlıklı ilk oturumunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan konuşma yaptı.

İkinci oturumda da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Hudson Institute Kıdemli Araştırmacısı Mike Doran, Jamestown Foundation Başkanı Glen Howard ve Sunny Maritime College Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mark Meirowitz değerlendirmelerde bulundu.

-Belediye Başkanı Ata vatandaşlarla bir araya geldi

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ata, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Gökmen ve AK Parti İl Koordinatörü Ahmet Bayrak ile Dereağzı Mahallesinde bir sitenin sakinleriyle görüştü.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ata, planlanan ve devam eden projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.