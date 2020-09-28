Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi, "EBA Destek Noktası" oluşturdu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde eğitim öğretimin belirli sınıflarda EBA TV üzerinden devam edeceğini söyledi.

Bu kapsamda eğitimde eşitliği sağlamak adına Türkiye genelinde oluşturulan 4 bin 80 EBA Destek Noktası'na, Marmaraereğlisi Belediyesinin de katkı sağladığını ifade eden Ata, şöyle konuştu:

"Salgından dolayı herkes okula gidemiyor. Evlerinde veya bulundukları ortamda derslerini takip etme imkanı olmayan öğrencilerimiz için böyle bir adım attık. Öğrencilerimize katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Salgının, çocuklarımızın eğitimini sekteye uğratmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye özen gösteriyoruz."

Seyyar satıcılara yönelik denetimler sürüyor

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit ederek yollarda ve kaldırımlarda izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Birol Uçar, ilçe genelinde denetimlerine devam eden ekiplerin, kaldırım işgalinde bulunan ve tezgah açma yetkisi olmayan seyyar satıcı ve esnaflar ile ilgili gerekli işlemleri uyguladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini belirten Uçar, ekiplerin yapılan denetimlerde 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında seyyar satıcıların mallarına el koyarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

Velimeşe Göleti'nde çalışmalar sürüyor

Ergene Belediyesi tarafından Velimeşe Mahallesi'nde yapımına başlanan Velimeşe Gölet Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, geçen ağustos ayında yapım çalışmalarına başlanan ve 5 ayda bitirilmesi ön görülen projede, gölet çevresine taş döşeme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Yüksel, yüklenici firma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini ve projenin gölet ve çevresi olmak üzere yaklaşık 18 bin metrekarelik alanı kapsadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Proje dahilinde 4 bin metrekareyi aşkın yeşil alan yapılacak, üzerinde 11 piknik masası bulunacak. Ayrıca gölet üzerinde yürüyüş imkanı sunacak olan iskeleler, yürüyüş yolları ve bu yollar üzerinde banklar ve oturma alanları olacak. Tüm yeşil alan ağaçlandırılacak. 100'den fazla ağaç çalı ve çiçek ile donatılacak. Göletin bir bölgesinde ise kayalık bahçe oluşturulacak ve gölete fıskiyeler ile hareketlilik getirilecek. 170 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 250 metrekare yapı alanı olan kafeteryada proje içerisinde olacak. Ayrıca üzeri güneş ve yağmurdan korunmak maksadıyla örtülü olarak yapılacak 80 metrekarelik teras bulunacak."