Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

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Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Müftü İpek nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Müftü İpek, Vali Yıldırım'a, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yapılacak etkinlikler hakkında bilgi vererek, günün anısına kitap hediye etti.

Ziyaretleri sırasında İpek'e din görevlileri eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının yanında olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma sonucunda 2015 yılından bu yana Tekirdağ'ın 11 ilçesinde çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yapılıyor.

Bu kapsamda çölyak hastası olduğuna dair sağlık raporu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine başvuran vatandaşlara doğrudan veya muhtarlıklar aracılığıyla glütensiz ürünler içeren gıda yardım paketi dağıtılıyor.

Belediye 2015 yılından bu yana 186 çölyak hastasına 6 bin 644 paket glütensiz gıda paketi dağıttı.

Gıda yardım paketi içerisinde glütensiz un, glütensiz arpa şehriye, glütensiz tel şehriye, glütensiz makarna, glütensiz bisküvi, glütensiz mısır irmiği ve glütensiz tarhana çorbası bulunuyor.

Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, cadde ve sokakları yenilemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevresindeki sokaklar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilenmeye başlandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, ilçe genelinde hava şartları müsaade ettiği sürece asfalt çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa'mızın en büyük ve en acil sorunu yollar. Bu sorunu en kısa sürede çözebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış gelmeden yapabildiğimiz kadar asfalt yapacağız. Önceliği tabi ki yıllarca kaderine terk edilmiş yollarımıza veriyoruz. En kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun."

Çölyak Hastalığı, Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:11 - Kaynak: AA

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