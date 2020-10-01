Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri artırıldı.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri artırıldı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belediye hizmet binasında personel ve vatandaşların güvenliği için tedbirleri artırdıklarını söyledi.

Periyodik olarak ilaçlanan hizmet binası girişinde, termal ölçüm cihazı, dezenfektan tüneli ve dezenfektan stantları ile beraber uyarı tabelalarının da bulunduğunu ifade eden Ata, hizmet binası içerisinde de vatandaşların işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmeleri için sosyal mesafeli ve bariyerli masalar konulduğunu kaydetti.

Ergene'de vatandaşlara yardımlar sürüyor

Ergene Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her daim yanında olduklarını söyledi.

İlçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamak adına oluşturdukları ikinci el eşya yardımı projesi kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yatak, çekyat, koltuk, elbise dolabı, halı, perde koltuk, ocak, fırın, televizyon, buzdolabı, oturma odası takımı gibi eşyaların yardımsever vatandaşlardan alınıp ihtiyaç sahibi ailelere götürüldüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Sarıkurt apartman yöneticileriyle bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, apartman ve site yöneticileri ile buluştu.

Belediyenin çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda, ilçenin geleceğine yönelik planlarını anlatan Sarıkurt, yöneticilerle de görüş alışverişinde bulundu.

Sarıkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin nabzını tutmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, esnaf ve vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve böylece yapılacak çalışmalar için planlamalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kent yaşamında önemli yeri olan apartman ve site yöneticilerini önemsediğini belirten Sarıkurt, "Toplu yaşamın getirdiği sorunlarla ilk önce karşılaşan ve bunlara çözümler üreten sizlersiniz. Çorlu'da yaşayan 271 bini aşkın vatandaşımızın yaklaşık yüzde 90'ı apartman ve sitelerde yaşıyor. Bu kadar nüfusun yaşadığı apartman ve site yöneticileri olarak sizlerin omuzlarında büyük bir yük mevcut. Birlikte yaşamanın zorluklarını da yine hep birlikte üreteceğimiz çözümlerle aşacağız. " dedi.

Marmaraereğlisi, Hikmet Ata, Apartman, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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