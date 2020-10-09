Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde kazı çalışması esnasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz firması yetkilileri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, doğalgaz firması yetkilileri ise gaz akımını keserek, onarım çalışması başlattı.

Rektör Şahin Hayvan Hastanesi inşaatını gezi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya halkına hizmet üretmek ve üreticileri üniversite ile buluşturmak üzere yapımı süren Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açılması planlanan birimleri ile Acil Servis ve Poliklinik Binası'nda incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, incelemeler esnasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Altuğ, Şahin'e bilgilendirmede bulundu.

Rektör Şahin, Trakya'daki hayvanseverler ve hayvansal üretim yapan işletmelerin yıllardır bekledikleri profesyonel sağlık hizmetine gönül verdiklerini ve bu güzide tesisin bir an önce hizmet vermeye başlamasını arzu ettiklerini kaydetti.

İl Başkanı Pehlivan, Rektör Şahin'i ziyaret etti

Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fethi Pehlivan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Pehlivan, üniversitenin şehre ve bölgeye yaptığı olumlu etkinin farkında olduklarını bildirerek, başarı temennisinde bulundu.

Şahin ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek ülkenin geleceğinin bugünün gençlerine emanet olduğunu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak bu emanete sahip çıkacak gençler yetiştirmeyi arzu ettiklerini kaydetti.