Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde fidanları sulama ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların Sağlık Mahallesi'nde sürdüğünü belirten Baydarlı, doğaya ve yeşile sahip çıkma anlayışıyla hareket ettiklerini, gelecekte ilçeye nefes aldıracak ve görsel zenginlik katacak çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Baydarlı, ilçede meyve fidanlarının bakımını da yaptıklarını ifade ederek, "Doğaya ve yeşile sahip çıkan çevre dostu belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha yeşil, daha güzel bir Ergene sloganıyla gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak için projeler hazırlıyoruz." dedi.

Çorlu Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı maliye müfettişi tarafından hazırlanan denetim raporunun Meclis'in bilgisine sunulduğu toplantıda, 2021 Mali Yılı Performans Programı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Meydanı yenileniyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, ilçenin yüzü olan Cumhuriyet Meydanı'nı da doğalgaz ile buluşturduklarını ve burada yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Doğalgaz çalışmalarıyla tahrip olan Cumhuriyet Meydanı'nı yeni görüntüsüne kavuşturmak için harekete geçtiklerini belirten Ata, "Meydanlar şehirlerin vitrini, sembolü ve aynasıdır. Cumhuriyet Meydanı'nı adına yakışır hale getireceğiz. Meydan yeniden düzenlenerek, yeni görüntüsüne kavuşacak." dedi.