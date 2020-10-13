Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

13.10.2020 09:19
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde hizmete sunulan Sebze ve Meyve Toptancı Hali, üreticinin, tüketicinin ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde hizmete sunulan Sebze ve Meyve Toptancı Hali, üreticinin, tüketicinin ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haziran ayında hizmete açılan tesiste sebze ve meyveler sağlıklı koşullarda muhafaza ediliyor.

Dağıtım sürecinde yaşanan zayiatlar azaldığı için ürünler vatandaşlara daha ekonomik koşullarda taze ürünler ulaşmış olurken, üreticiler, esnaflar ve vatandaşlar arasında köprü olan tesiste son teknolojisi kullanılıyor.

Üretim yerlerinden nakil vasıtaları aracılığıyla Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Haline getirilen ürünler uygun koşullarda depolandıktan sonra manavlar, marketler ve pazar yerlerinde tüketicilerle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa'da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yeni, büyük ve modern Sebze ve Meyve Toptancı halini hizmete sunduklarını, sebze ve meyvelerin sağlıklı ve güvenli koşullarda depolanması ve ekonomik koşullarda piyasaya sürülmesinin hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa yardım

Süleymanpaşa Belediyesi, evi tamamen yıkılarak kullanılamaz duruma gelen vatandaşa yardım eli uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve evi kullanılamaz duruma geldiği için bir barakaya sığınmak zorunda kalan Şaban E'nin durumunu sosyal medya üzerinden paylaşan mahalle sakinleri, yardım talebinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi talimatını verdi.

Tekirdağ 1. Kısım Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan belediyeye ait konukevi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazır hale getirilerek Şaban E'ye tahsis edildi.

Şaban E'nin yıkılan evinin durumunun da ekipler tarafından inceleneceği, inceleme sonrasında vatandaşın barınma ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi için gereken adımların atılacağı belirtildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milletvekili Çamlı, ilçede yaşanan hortum felaketini nedeniyle Ata'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından felaketin yaşandığı bölgeye giden Ata ve milletvekili Çamlı mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Çamlı'ya, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Muhammed Gökmen de eşlik etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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