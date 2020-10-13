Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

13.10.2020 16:17
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi'ndeki gölette kuraklık sebebiyle oluşan bitkileri temizleme çalışmaları başlattı.

Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi'ndeki gölette kuraklık sebebiyle oluşan bitkileri temizleme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, göletin etrafını vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle göl temizleme aracı ile istilacı bitkilerden kurtarmaya başladıklarını belirtti.

Yapılan çalışmaları kendisinin de yerinde incelediğini aktaran Cebeci, "Ergene'de vatandaşların sosyal alanlarına, çocuk oyun parklarına ve mesire alanlarında gerekli çevre düzenlemesi ve bakımı işlemlerimiz sürüyor. Bunun yanında, Marmaracık Mahallesi'nde bulunan gölette de çevre düzenlemesi çalışmalarımızı başlattık. Özel bir araç ile istilacı ve zararlı bitkilerden göletimizi arındırarak çevreye yeniden kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi 2 bin 444 kişi ziyaret etti

Çorlu ilçesinde bulunan ve siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin heykelinin bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesini bir ayda 2 bin 444 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde tarihi kişiler ile yerli ve yabancı 110 önemli kişinin balmumu heykelinin yer aldığını belirtti.

Balmumu heykellerinin, ziyaretçilerde hayranlık uyandırdığını belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Müzeye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi çok güzel. Kentimize kalıcı bir eser bırakmak için çıktığımız bu yolda Çorlumuzun ilk sanat müzesini kurduk. Müzemiz şimdiden çevre illerden pek çok ziyaretçiyi ağırladı. Vatandaşlarımızın balmumu heykel müzemize yoğun ilgi göstermesi ne kadar doğru bir kültür yatırımını hayata geçirdiğimizi bir kez daha kanıtlamış oldu."

Yılmaz Büyükerşen, Marmaracık, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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