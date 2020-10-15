Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

15.10.2020 16:03
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Marmaraereğlisi Belediyesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına karşı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine fidan dikimi başlattı.

Marmaraereğlisi Belediyesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına karşı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine fidan dikimi başlattı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Atatürk İlköğretim Okulunda meyve fidanı dikimi ve ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Yanan ormanların hüznünü yaşadığını aktaran Ata, şunları dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fidan dikim çağrısı üzerine harekete geçtik ve fidan dikimini sürdüreceğiz. Ormanlar, geleceğe bırakılacak en önemli miraslar arasında yer alıyor. Ülkemizde yaşanan yangın felaketinin yaralarını sarmak ve öğrencilerimize yeşil alanların önemini vurgulayarak ağaç sevgisini kazandırmak için, fidan dikimi gerçekleştirdik ve can sularını verdik. Fidan dikimlerimizi sezon boyunca tekrarlayıp yanan ormanlarımızın acısını bir nebze de olsa hafifleteceğiz'."

Ergene'de parklara bakım ve onarım yapılıyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde çocuk oyun parklarında temizlik, çevre düzenlemesi, ot biçme, spor aletleri, çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde park yapımına önem verdiklerini parkların bakım, onarım ve temizliklerini yaptıklarını belirtti.

Parklardaki çalışmaların yıl içinde periyodik olarak gerçekleştirildiğini anlatan Cebeci, "Kontrol edilen park ve bahçelerdeki aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar ve sorunlar tek tek gideriliyor. Çalışmaların ardından oyun grupları ve spor aletleri eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da zabıta memuru alım sınavı sonuçlandı

Çorlu Belediyesi tarafından 25 zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, memur alımı için yapılan ilanın ardından 157 başvurunun gerçekleştiği ve şartları taşıyanlardan 76 kişinin sınava girmeye hak kazandığı bildirildi.

Sınavın sözlü ve uygulamalı olarak iki aşamada düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Puan değerlendirmesi, sözlü ve uygulamalı sınavların yüzde 50'si baz alınarak hesaplandı. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan alınması şartı aranırken, adayların atamaya esas başarı puanı sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlendi. Sınava giren adaylardan sınav notları ve KPSS puanları baz alınarak başarı sırasına göre 15 ön lisans ve 10 lisans mezunu aday zabıta memuru olmaya hak kazandı."

Marmaraereğlisi, Ziya Selçuk, oyunlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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