Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

19.10.2020 13:11
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, çeşitli sebeplerle sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları sahipsiz bırakmıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, çeşitli sebeplerle sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları sahipsiz bırakmıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yağışlı ve soğuk havalarda sokaklarda kalmak zorunda olan vatandaşları tespit ederek onlara barınma imkanı sunuluyor, gıda, giyim, temizlik gibi temel ihtiyaçları gideriliyor.

Vatandaşın ihtiyaçlarını gözeterek hizmet üreten Süleymanpaşa Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde evsiz vatandaşların da zor zamanlarında yanında yer alıyor.

Sokakta kaldığı tespit edilen vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak kendilerine tahsis edilen ve finansmanı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanan otellere yerleştiriliyor.

Son altı ayda sokakta yaşamak zorunda kalan 120 vatandaşın belirli aralıklarla barınma, yeme, içme ve giyim gibi ihtiyaçları karşılanırken, evsiz vatandaşların kimsesiz bırakılmayacağı belirtildi.

-19 Ekim Muhtarlar Günü

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, milli iradenin temsili noktasında ilk sorumluluk makamının muhtarlar olduğunu belirtti.

Vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu aktaran Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Devletin, millete hizmet yolunda eli, ayağı; milletin can ve malının güvenliği için de gözü, kulağıdır muhtarlarımız. Bu köprü görevi, idari olduğu kadar vicdani mesuliyetler de taşır. Muhtarlar, pandemi döneminde görüldüğü üzere halk sağlığı için denetimlerin yürütülmesi, vefa destek gruplarının kısıtlı veya ihtiyaç sahibi kişilere erişiminin sağlanması gibi önemli görevler yerine getirmişlerdir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın köklü yapı taşlarından biridir. Günümüzde ise kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler."

-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel vatandaşlarla bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Barbaros ve Kumbağ'da çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu, öneri ve talepleri değerlendirdi.

Yüksel, imar planları ve altyapı eksikliği nedeni ile yıllardır yapılamayan yollarla ilgili çözüm geliştirdiklerini, yolların sathi kaplama ile daha kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.

Ziyaretlerde Yüksel'e Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar da eşlik etti.

Pandemi Sosyal Destek, Süleymanpaşa, Muhtar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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