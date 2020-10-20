Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye tarafından 14 sokağa 21 bin 656 metrekare sıcak asfalt serildi.

Kapaklı Belediyesi tarafından sıcak asfalt, yol, kaldırım ve bordür çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 21 bin 656 metrekare sıcak asfalt serildi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçe sınırları içerisinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çetin incelemesi sonrası gazetecilere, yaşanabilir bir şehir için yol sorununu çözerek vatandaşları toz, çamur ve çukur derdinden kurtaracakları sözünü verdiğini hatırlattı.

Bu sözü yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Verdiğimiz sözleri hayata geçirebilmek için kentimizin dört bir noktasında sıcak asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi ve 14 sokağımızda bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde sıcak asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle ve sokak sakinlerimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan muhtarlarla buluştu

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda muhtarlarla toplantı yapan İnan, ilçedeki tüm mahallelerinin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

İnan, sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Hizmet noktasında birlikte hareket ettiğimiz muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Hayrabolu'muz için muhtarlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bizim sahada en büyük destekçimiz muhtarlarımızdır.

Her mahalleye aynı hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımız mahallerinin sorunlarını bize ilettiğinde ekiplerimizi yönlendirerek çözüm buluyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.