Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, engelli vatandaşların araçlarına periyodik olarak bakım ve onarım yapıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ergene Belediyesi olarak engelli vatandaşlara verdikleri akülü araçların bakım ve onarımını da yaptıklarını belirten Baydarlı, şunları kaydetti:

"Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor.

Sağlık işleri müdürlüğümüz tarafından engelli vatandaşlarımıza tedarik ettiğimiz akülü araçların ilçemizde tamiratı ve bakım onarımına yönelik ciddi sıkıntılar söz konusuyken belediyemizin atölyesinde tamiratı, bakım ve onarımı yapılan engelli akülü araçlarımızı engelli vatandaşlarımıza ilk günkü gibi haliyle teslim ediyoruz."

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları

Çorlu Belediyesi, yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuyla ilgili açıklamasında, çalışmalar kapsamında Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürüttükleri çalışmaları en son Fevzi Çakmak Caddesi'nde gerçekleştirdiklerini belirten Sarıkurt, "Belirlediğimiz program dahilinde asfalt ve yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bazı bölgelerde bitirilen çalışmaların ardından diğer bölgelere müdahelemiz başladı. İhtiyaç duyulan bütün yol ve caddelere asfalt uygulamasında bulunacağız." dedi.

Ergene'de yol çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Mahallesi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ergene'de yol çalışmalarına hız kesmeden devam edilecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen programa göre uygulamaların devam ediyor. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol serim çalışmalarına geçilen bölgelerde halkın taleplerinin de dikkate alınarak, önümüzdeki dönemde de yol çalışmalarının yapılmaya devam edilecek."