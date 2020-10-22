Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Tunçcan, Atatürk Evi yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tunçcan, yaptığı yazılı açıklamada, temeli geçen yıl 10 Kasım'da atılan Atatürk Evi'nin inşaat çalışmasının tamamlandığını ahşap ve boyama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Atatürk Evi'nin kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Tunçcan, "Bina inşaatımızın tamamlanmasıyla birlikte ekiplerimiz ahşap ve boyama çalışmalarının yanı sıra su, elektrik tesisatları ve bahçe drenaj sistemleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Buradaki çalışmaların sona ermesinin ardından bahçe yürüyüş yollarının yapımına başlanılacak ve akabinde bahçe peyzajı ile düzenlemeler sona erecek." ifadelerini kullandı

Ergene Belediyesi çöp kamyonlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp kamyonlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Cebeci, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Tedbiri elden bırakmadıklarını aktaran Cebeci, "Temiz ve sağlıklı bir Ergene için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, mesai gözetmeksizin görevlerinin başında. Rutin olarak ilçemizde yapılan çöp konteynerleri temizliğinin yanı sıra çöp kamyonlarının temizliği de yapılarak gerek halkın gerekse çalışan personelimizin sağlığı güvence altına alınıyor." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da rögar kapakları zemine göre yenileniyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yol seviyesinde olmayan rögar, kanalizasyon, yağmur ızgarası kapaklarının yol seviyesiyle eşit hale getirilmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Sarıkurt, trafiği tehlikeye sokan ve eskiyen kapakların yenilendiğini söyledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Sarıkurt, "18 ayrı noktada rögar kapaklarını yola sıfırladık. 4 personel ve ekipmanla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde rögar kapaklarının çevrelerine iki ton sıcak asfalt sererken, bin 280 kilogram hızlı donan kimyasal harç kullandık. Ayrıca 13 rögar kapağını da yenileriyle değiştirdik" dedi.