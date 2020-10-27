Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

27.10.2020 12:13
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Hz. Muhammed'in doğumunun dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biri olduğuna değinen Yıldırım, "Cehaletin, zulmün hakim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, Peygamber Efendimizin gelişiyle ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Onun gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük dönüşümü yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'in kardeşlik, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren mesajları, bugün çok daha önemli ve anlamlı hale geldiğinin altını çizen Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için iyi bir fırsattır. Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandilini ve Mevlid-i Nebi Haftasını kutluyor, bu gecenin ve bu haftanın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."

KOSGEB Müdürü Alkış Rektör Şahin'i ziyaret etti

Tekirdağ Kuzey (Çorlu) KOSGEB Müdürü Şule Alkış, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Alkış, üniversitede gerçekleştirilen projeleri yakından takip ettiğini belirterek, Rektör Şahin'e akademik çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Rektör Şahin ise ziyaretleri için Alkış'a teşekkür ederek, kurumlar arası uyumun ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Mevlid Kandili, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a hapis istemiyle dava açıldı İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi 1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Hatay saldırısını düzenleyen teröristlerin Amanoslar'a geldikleri paramotorlar ele geçirildi Arkadaşından aldığı hatalı basım 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor
Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim         
12:10
'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı 'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı         
11:48
Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözünü hatırlayamayınca kürsüde kalakaldı         
11:18
Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü         
11:00
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık         
10:58
Hatay'da patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı         
10:22
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu         
10:06
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı         
09:36
40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu, şimdiki hedefi ise belediye başkanlığı 40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu, şimdiki hedefi ise belediye başkanlığı         
09:34
"Omuzunda tüfek vardı" deyip teröristin yerini haber verdi! Görgü tanığı o anları anlattı         
09:30
Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü         
09:20
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü         
09:18
2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı         
09:14
Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu         
07:56
Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu         
07:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 12:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei