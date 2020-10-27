Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Hz. Muhammed'in doğumunun dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biri olduğuna değinen Yıldırım, "Cehaletin, zulmün hakim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, Peygamber Efendimizin gelişiyle ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Onun gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük dönüşümü yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'in kardeşlik, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren mesajları, bugün çok daha önemli ve anlamlı hale geldiğinin altını çizen Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için iyi bir fırsattır. Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandilini ve Mevlid-i Nebi Haftasını kutluyor, bu gecenin ve bu haftanın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."

KOSGEB Müdürü Alkış Rektör Şahin'i ziyaret etti

Tekirdağ Kuzey (Çorlu) KOSGEB Müdürü Şule Alkış, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Alkış, üniversitede gerçekleştirilen projeleri yakından takip ettiğini belirterek, Rektör Şahin'e akademik çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Rektör Şahin ise ziyaretleri için Alkış'a teşekkür ederek, kurumlar arası uyumun ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.