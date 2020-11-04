Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesince "Aile İçi İletişim Semineri" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde Fevzi Çakmak Ortaokulunda düzenlenen seminerde, psikolog Müge Fırat, aile ve çocuk iletişiminde doğru bilinen yanlışlar ve sağlıklı iletişim yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığının çocuklar ve gençlerde uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapılan seminerde, polis memurları tarafından uyuşturucu madde kullanımının aileler tarafından nasıl tespit edilebileceği, bağımlılığın önüne nasıl geçilebileceği, uyuşturucu kullanımının yasal boyutları ve yaptırımları hakkında sunum yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, uyuşturucuyla mücadelede anne ve babalara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamında, velilerin bilgilendirdiğini ve anne-babalarla çocukların sağlıklı iletişim kurmanın yollarının aktarıldığını kaydetti.

Ortacami Sokak yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Tarihi Tekirdağ Valiliği yanındaki Ortacami Sokak'ta yol ve kaldırımlar yenileniyor.

Belediyeden yapılan açılamada, Ortacami Sokak'taki yol ve kaldırımları tamamen sökülerek zemin sıkıştırma işlemleri gerçekleştirilen çalışmaların kısa sürede bitirilerek, yoğun bir şekilde kullanılan yolun yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir tempoyla sürdürülen çalışmaları inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Orta Cami Sokak'ta yol ve yaya kaldırımlarının çökmeler nedeniyle artık onarılamadığını belirtti.

Bölgenin çehresini değiştirecek yenileme işine başladıklarını aktaran Yüksel, "Sokakta gerçekleştirdiğimiz asfalt hazırlık çalışmalarını, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece de sürdürüyoruz. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmalar kapsamında sokağımızı baştan aşağı yenileyerek, şehrimize yakışır hale dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.