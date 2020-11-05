Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi kursları kontrollü olarak başlatıldı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik Merkezi'nde devam eden ücretsiz kurslarda, öğrencilerin akademik, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve keyifli vakit geçirmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve yetişkin gruplarda faaliyet gösteren kurslara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ata, matematik, Türkçe, İngilizce, bilgisayar, el işi aktiviteleri, satranç, uygulamalı tiyatro, zeka oyunları ve görsel sanatlar alanlarında eğitimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ücretsiz kurslarla geleneksel sanatları öğretip sevdirirken, meslek eğitimleri ile de meslek sahibi olamayanlara imkan tanıdıklarını da belirten Ata, "Kontrollü sosyal hayat dönemine geçmemizle beraber öğrencilerimizden gelen yoğun talepler üzerine kurslarımızı tekrar faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Tedbiri elden bırakmadan eğitimlerimizi yıl boyunca sürdürmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

-Ergene'de durak imalatı devam ediyor

Ergene Belediyesi, kendi imkanları ile ürettiği durakları ilçenin çeşitli mahallelerinde yerleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Tekirdağ genelinde toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmasına izin verilmemesinin ardından duraklarda bekleyen kişi sayısının artacağının da göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Otobüs duraklarına ilave olarak yeni durakların yapmaya devam edildiğine de yer verilen açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin kendi imkanları ile üretilen otobüs duraklarının, yine belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde talep edilen ve ihtiyaç duyulan yerlere konularak vatandaşların kullanımına sunulduğu kaydedildi.

Çorlu Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantılarının kayıt altına alınması konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Hıdırağa Mahallesinde Çorlu Belediyesine ait bir parselin katı atık aktarma istasyonu olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi hususu da görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu havale edildi.

İçkili yer bölgesi taleplerinin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonuna havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talepleri için belediye başkanına yetki verilmesi konusu ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne araç alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.