Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, herkesin salgın tedbirlerine uyması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, salgın sürecinde herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "Sayıları incelediğimizde, hangi ilçelerde olduğunu incelediğimizde hakikaten dikkat etmemiz ve özellikle o bölgelerde de daha fazla gayret etmemiz gerektiğini hep birlikte görüyoruz. Sağlık meselesi sadece Valiliğin, kaymakamlığın, belediyelerin meselesi değil; ciddi anlamda hepimizin meselesidir. Ciddi anlamda bunun üzerinde durmamız, tedbirleri hep birlikte hem almamız hem de uygulamamız gerekiyor." dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin de pandemi ile ilgili sunum yaptı.

Toplantıda, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, pazar yerleri, cadde, bulvar ve sokaklarda denetimler artırılarak ve daha fazla personelle denetimde bulunularak yeni bir sürece girilmesi kararı alındı.

Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da katıldı.

Sosyal Etkinlik Merkezi, EBA noktası olarak hizmet veriyor

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, koronavirüs salgını döneminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak öğrencilere hizmet veriyor.

Sosyal Etkinlik Merkezi, evinde interneti olmayan ya da EBA üzerinden canlı dersleri takip edebilecek tablet, bilgisayar gibi araçlara erişimi olmayan öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunuyor.

Öğrenciler, merkezde koronavirüs tedbirlerine uyarken, öğrencilerin kullandıkları bilgisayarlar, her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Albayrak yol yapım çalışmalarını inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 2020 faaliyet programı kapsamında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Albayrak ilk olarak Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu ilçesinde yapımı devam eden Cemal Gürsel Bulvarı sıcak asfalt yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Muratlı ilçesine geçen Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ile çalışmaları inceledi.