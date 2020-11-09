Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi taş döşeme ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilit parke taş çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Cebeci, pandemi dönemi olmasına karşın rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürme gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ilçe genelinde taş döşeme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yulaflı Mahallesinde taş tamiri çalışmalarına başlandı. Kış ayları iyice kendini hissettirmeden çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Çorlu'da hobi bahçeleri kura çekimi yapıldı

Çorlu'da hobi bahçesi başvuru süresinin tamamlanmasının ardından 180 hobi bahçesi için kura çekimi yapıldı.

Çorlu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen kura sonunda asil ve yedek hak sahipleri belli oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili açıklamasında, 162'si ücretli, 18'i şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile engelli vatandaşlar olmak üzere toplam 180 hobi bahçesi için 237 başvurunun yapıldığını ifade etti.

Başvuruların 223'ünün uygun görülürken bunlardan 171'inin ücretli, 52'sinin ise ücretsiz başvuru olarak gerçekleştiğini belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Kura çekiminin ardından hak sahiplerine bildirim yapılacak. Kurada isimleri çıkan hak sahipleri, gerekli evrakları belediyemize teslim edecek. İstenen evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesinin ardından hak sahipleri 2021 yılına ait Hobi Bahçesi Tahsis Belgesi almaya hak kazanacaklar. Herkese hayırlı olsun."

Ergene Belediyesi araç filosunu genişletti

Ergene Belediyesi, araç filosunu güçlendirerek yeni araçlar alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için araç filosunun güçlendirilmeye devam ediliyor.

Devlet Malzeme Ofisinden Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere çöp kamyonları alınarak hizmete sunuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere su tankeri ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere minibüs satın alarak araç filosunun güçlendirildi.