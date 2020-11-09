Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesine, doğal gaz verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, Hisar Mahallesinde ikamet eden konutlara doğal gaz verilmeye başlandığı söyledi.

Hayrabolu'yu doğal gaza kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için özel ve sevinçli bir gün. Özlem ve sabırla bugünü bekleyen değerli hemşehrilerime teşekkür eder, doğal gaz yatırımının ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını dilerim. Doğal gazın ilçemize kazandırılmasında emeği olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekillerimiz Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanımız Mestan Özcan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gazdaş Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan ve AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, doğal gazın ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

- Malkara'da Kovid-19 denetimleri

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Malkara Belediyesi zabıta ekipleri ilçede iş yerleri, umuma açık park, kafe, pasta hane, lokanta, toplu taşıma araçlarında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeyenleri uyararak bilgilendirme yapıyor.

Denetimlerde tedbirlere uymayan 41 kişiye, 36 bin 900 lira para cezası kesildi.