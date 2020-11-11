Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

11.11.2020 16:15
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ergene Belediyesi, İzmir'deki depremzedeler için AFAD koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasına destek verdi.

Ergene Belediyesi, İzmir'deki depremzedeler için AFAD koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasına destek verdi.

Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Ergene Belediyesi işbirliğinde yardım malzemeleri toplandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, yaptığı açıklamada, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere standart gıda kolisi, battaniye, yatak, kağıt temizlik malzemesi ve çocuk bezi paketi tedarik ettiklerini söyledi.

Baydarlı, "İzmir'de yaşanan deprem hepimizi üzdü. Kaymakamlığımız ile yardım malzemeleri topladık, deprem bölgesine gidecek tıra yerleştirdik. Bu malzemelerin oradaki depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamasını temenni ediyoruz." dedi.

Marmaraereğlisi'nde bin 600 fidan dikildi

Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu bahçesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, ilçede bin 600 fidan diktiklerini söyledi.

Ormanların huzur kaynağı olduğunu belirten Ata, "Ülkemizde çok sayıda orman yangınıyla mücadele ettiğimiz bu yıl da diktiğimiz yeni fidanlar ile acımız bir nebze olsun hafifleyecek ve kül olan ormanlarımızın yeniden yeşermesi için umut olacak. İnşallah dikeceğimiz her fidan yarın için bizlere huzur, oksijen, yağmur, orman ürünleri olarak geri gelecektir." dedi.

Velimeşe Gölet Projesi çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi tarafından Velimeşe Mahallesi'nde yapımına başlanan Velimeşe Gölet Projesi'nde çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, gölet çevresine taş döşeme çalışmalarının tamamlandığı, yürüyüş yollarının yanı sıra iskele yapım çalışmalarının da devam etti ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Projede 4 bin metrekareyi aşkın yeşil alan yapılacak, üzerinde ise 11 piknik masası bulunacak. Ayrıca gölet üzerinde yürüyüş imkanı sunacak olan iskeleler, yürüyüş yolları ve bu yollar üzerinde banklar ve oturma alanları olacak. Tüm yeşil alan ağaçlandırılacak. 100'den fazla ağaç çalı ve çiçek ile donatılacak. Göletin bir bölgesinde ise kayalık bahçe oluşturulacak ve gölete fıskiyeler ile hareketlilik getirilecek. Göletin kafeterya bölgesinde ise amfi basamakları yapılarak gölet seyir alanı oluşturulacak.

170 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 250 metrekare yapı alanı olan kafeteryada proje içerisinde olacak. Ayrıca üzeri güneş ve yağmurdan korunmak maksadıyla örtülü olarak yapılacak 80 metrekarelik teras bulunacak."

Velimeşe, Ergene, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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