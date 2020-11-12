Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

12.11.2020 14:59
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Trakya'da görev yapan AK Parti'li belediye başkanları, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Trakya'da görev yapan AK Parti'li belediye başkanları, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Ata, belediye başkanlarına ilçede gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Diğer belediye başkanları da sorumluluk alanları ile ilgili bilgiler vererek, işbirliği yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Trakya'daki AK Parti'li mevkidaşlarını ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Ata, "Hangi partiden olursak olalım tek bir amaçla bu göreve getirildik. Hizmet aşkıyla çalışmaya, yeni projeler üretip halkımın gönlünü fethetmeye devam edeceğim. Gönül belediyeciliği hizmet anlayışını ilke edinmiş değerli mevkidaşlarımı ilçemde ağırlamaktan onur duydum. Hedeflerimizi istişare ederek, çok daha güzel işleri birlikte başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Ergene Belediyesi zabıta ekipleri pazar denetimlerini sürdürüyor

Ergene'de kurulan semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri denetim yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yaptığı açıklamada, semt pazarlarında sıkı denedimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekiplerin pazar yerlerine girişlerde kontrol noktaları oluşturarak ateş ölçer ile vatandaşların ateşlerini kontrol ettiklerini anlatan Cebeci, "Semt pazarına gelen vatandaşlarımızı sosyal mesafe kurallarına göre uyarıyor ve görevlilerimiz aracılığı ile mesafenin pazar yerinde de korunması için azami çaba sarf ediyoruz. Maske ve mesafe konusunda yaptığımız uyarılara vatandaşlarımızın tamamı uyuyor. Bunun yanında maske kullanmayan vatandaşlarımızı ise pazar yerine almıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Tıknas, spor kompleksi çalışmalarını inceledi

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yapımına başlanan spor kompleksini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tıknas, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Vakıflar Mahallesi'nde yapılacak Spor Kompleksi Projesi'nde yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmaların başladığını söyledi.

Ergene halkına verdikleri tüm sözleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Tıknas, "Vakıflar Mahallemize güzel bir spor kompleksi kazandırma gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizi spora teşvik etmek için ilçemizde ki spor sahalarının sayılarını arttıracağız. Vakıflar Spor Kompleksi 41 bin 891 metrekare alan üzerine yapılacak." dedi.

Marmaraereğlisi, Trakya Bölgesi, Hikmet Ata, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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