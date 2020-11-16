Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi ilçe genelinde çocuk oyun parklarında temizlik, çevre düzenlemesi, ot biçimi, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, yaptığı açıklamada, çocukların spor yapabilmeleri ve gönüllerince koşup oyun oynamaları için, ilçenin dört bir yanında bulunan parklara bakım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Tadilat, bakım ve onarım çalışmalarında oyun gruplarında bulunan aksaklıkların giderildiğini belirten Baydarlı, çevre düzenlemesinin de unutulmadığını kaydetti.

Baydarlı, ilçenin bu dokunuşlarla yeni görünümüne kavuştuğunu ifade ederek, "Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizdeki parklarımıza tabiri caizse operasyon düzenliyor. Bu çalışmalar kapsamında kırık ve çalışmayan oyun aletleri yenileri ile değiştirilirken, çevre düzenlemesi de yapılıyor." dedi.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak'ta iletişim, elektrik, su ve kanalizasyon kuruluşları tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol, Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat içerisinde kazı ve dolgu çalışmasının ardından yeniden asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Göreme Sokak'ta altyapı kurumları tarafından yürütülen çalışmalar ve çeşitli sebeplerle yollarda meydana gelen bozulmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt ekiplerince çalışma başlattıklarını söyledi.

Kısa süreli de olsa Göreme Sokak üzerindeki ulaşımda yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür eden arıkurt, günden güne gelişen ve büyüyen Çorlu'nun birçok noktasında kentleşmenin gereksinimi olan iletişim, elektrik, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının yanı sıra arızalardan kaynaklı altyapı sorunlarının da yaşandığını kaydetti.

Sarıkurt, ilçede her gün bir adım daha ileriye gittiklerini ifade ederek, "Bir gün önce yolda kazı çalışması yapan ve zoru başararak dolgu çalışması gerçekleştiren ekipler,, kazı ve dolgu çalışmalarının ardından asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekiplerimize, 24 saatte yolu baştan sona yenileyerek yeniden hizmete açtıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Ergene'de çöp konteynerleri ve duraklar dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, diğer yandan çöp konteynerleri ve durakları düzenli dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, hem merkez hem kırsal mahallelerde titizlikle yürütülen çöp konteynerleri ve durak dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde virüsün yayılma hızının yavaşlatıldığı belirtildi.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin her yerinde çöp konteynerleri ve durakların belirli periyotlarda dezenfekte edildiği ifade edilen açıklamada, daha temiz bir Ergene için temizlik konusuna azami özen gösterildiği kaydedildi.