Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi, 2 afet konteynırı satın aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, Çorlu'nun Kuzey Anadolu fay hattı etkisindeki yerleşim noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bu fay hattının yüksek miktarda enerji biriktirdiği ve biriken enerjinin büyük miktarının açığa çıkması durumunda 7 ve üzerindeki büyüklükte bir depreme sebep olabileceği konusunda jeofizik mühendisleri tarafından açıklamaların yapıldığını anlatan Çolpan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden kaçınılamayacağını ifade etti.

Çolpan, vatandaşların afetler konusunda bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar ile kurumların da afetlere yönelik sorumlulukları dahilinde hazırlıklarını yapması gerekmektedir. Afete hazır bir kent olma yolunda büyük gayretler gösteriyoruz. Bu kapsamda arama ve kurtarma ekibimizin eğitimlerinde ve yaşanabilecek afetlerde kullanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü şantiye alanında ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında konuşlandırılan ve gerektiğinde ihtiyaç noktalarına taşınabilecek 2 afet konteynerini bu yılın mart ayında satın almıştık. Şimdi bu konteynerlere ilaveten 2 afet konteyneri daha aldık ve bunlardan bir tanesini Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesis alanında, diğerini ise tenis kompleksinde konuşlandıracağız."

Ergene'de pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında akşam pazar tezgahlarının toplanmasından sonra temizlik ile dezenfekte çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ergene Belediyesi olarak mahallelere yönelik temizlik ekiplerinin her gün çöpleri düzenli olarak topladığını, cadde ve sokakların temizlendiğini belirten Tıknas, ilçede vatandaşların her sabah güne temiz bir çevre ile başladığını kaydetti.

Tıknas, pazar yerlerine ve pazar sonrası temizlik ile dezenfekte çalışmalarına da ciddi önem verdiklerini ifade ederek, "Semt pazarlarında özellikle yiyecek atıkları kısa sürede koku oluşturmakta bu yüzden pazar bölgelerimiz gece temizlik ekiplerimiz ile deterjanlı su ile yıkanmakta. Mahallelerde bulunan temizlik ekiplerimiz her gün çöpleri düzenli olarak toplamaktadır. İlçemizde sokak ve caddelerin temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarına özen göstererek temizlik çalışmalarımızı itinayla sürdürmekteyiz." diye konuştu.