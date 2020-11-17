Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

17.11.2020 14:27
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu Belediyesi, 2 afet konteynırı satın aldı.

Çorlu Belediyesi, 2 afet konteynırı satın aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, Çorlu'nun Kuzey Anadolu fay hattı etkisindeki yerleşim noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bu fay hattının yüksek miktarda enerji biriktirdiği ve biriken enerjinin büyük miktarının açığa çıkması durumunda 7 ve üzerindeki büyüklükte bir depreme sebep olabileceği konusunda jeofizik mühendisleri tarafından açıklamaların yapıldığını anlatan Çolpan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden kaçınılamayacağını ifade etti.

Çolpan, vatandaşların afetler konusunda bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar ile kurumların da afetlere yönelik sorumlulukları dahilinde hazırlıklarını yapması gerekmektedir. Afete hazır bir kent olma yolunda büyük gayretler gösteriyoruz. Bu kapsamda arama ve kurtarma ekibimizin eğitimlerinde ve yaşanabilecek afetlerde kullanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü şantiye alanında ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında konuşlandırılan ve gerektiğinde ihtiyaç noktalarına taşınabilecek 2 afet konteynerini bu yılın mart ayında satın almıştık. Şimdi bu konteynerlere ilaveten 2 afet konteyneri daha aldık ve bunlardan bir tanesini Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesis alanında, diğerini ise tenis kompleksinde konuşlandıracağız."

Ergene'de pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında akşam pazar tezgahlarının toplanmasından sonra temizlik ile dezenfekte çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ergene Belediyesi olarak mahallelere yönelik temizlik ekiplerinin her gün çöpleri düzenli olarak topladığını, cadde ve sokakların temizlendiğini belirten Tıknas, ilçede vatandaşların her sabah güne temiz bir çevre ile başladığını kaydetti.

Tıknas, pazar yerlerine ve pazar sonrası temizlik ile dezenfekte çalışmalarına da ciddi önem verdiklerini ifade ederek, "Semt pazarlarında özellikle yiyecek atıkları kısa sürede koku oluşturmakta bu yüzden pazar bölgelerimiz gece temizlik ekiplerimiz ile deterjanlı su ile yıkanmakta. Mahallelerde bulunan temizlik ekiplerimiz her gün çöpleri düzenli olarak toplamaktadır. İlçemizde sokak ve caddelerin temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarına özen göstererek temizlik çalışmalarımızı itinayla sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Çorlu Belediyesi, Ergene, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 27'si, Ankara'nın ise yüzde 13'ü dolu Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış cansız bir erkek bedeni bulundu Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı         
13:53
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 15:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei